حبس تشكيل عصابي لسرقة بيانات عملاء البنوك في المنيا

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 4 أشخاص بالمنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة بيانات عملاء البنوك فى المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفيًّا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأقروا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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