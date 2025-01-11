السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

السلطات الروسية تمدد القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي  قررت تمديد القيود على الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل شهرا آخر حتى الـ 11 من فبراير المقبل.

 

السلطات الروسية تمدد القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل

وتتضمن القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى إسرائيل، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، الحظر على الرحلات في أجواء إسرائيل وإيران والعراق بين الساعة 01:00 ليلا والساعة 07:00 صباحا.

 

الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل 

وتوصي الوكالة شركات الطيران بتنفيذ الرحلات بين الساعة 09:00 صباحا و19:00 في المساء.وتم فرض القيود يوم 11 نوفمبر الماضي. ومددتها الوكالة الفدرالية الروسية مرتين منذ ذلك الحين.

وجدير بالذكر أن الرحلات المباشر من روسيا إلى إسرائيل تنفذ من قبل شركتي طيران، هما "ريد وينغز" و"أزيموت".

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روسيا إسرائيل الرحلات الجوية

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