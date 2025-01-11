ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي قررت تمديد القيود على الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل شهرا آخر حتى الـ 11 من فبراير المقبل.

السلطات الروسية تمدد القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل

وتتضمن القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى إسرائيل، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، الحظر على الرحلات في أجواء إسرائيل وإيران والعراق بين الساعة 01:00 ليلا والساعة 07:00 صباحا.

الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل

وتوصي الوكالة شركات الطيران بتنفيذ الرحلات بين الساعة 09:00 صباحا و19:00 في المساء.وتم فرض القيود يوم 11 نوفمبر الماضي. ومددتها الوكالة الفدرالية الروسية مرتين منذ ذلك الحين.

وجدير بالذكر أن الرحلات المباشر من روسيا إلى إسرائيل تنفذ من قبل شركتي طيران، هما "ريد وينغز" و"أزيموت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.