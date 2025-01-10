الاحتجاجات في ليبيا تمتد للعاصمة طرابلس رفضا للتطبيع مع إسرائيل

شهدت عدة مدن ليبية من بينها تاجوراء وبني وليد والزاوية موجة تظاهرات غاضبة رفضا للتطبيع مع إسرائيل، وسط تصاعد الدعوات لإسقاط أي محاولات للتقارب مع تل أبيب.

الاحتجاجات في ليبيا تمتد للعاصمة طرابلس



وامتدت الاحتجاجات إلى العاصمة طرابلس حيث أغلق محتجون طريق البيفي الرابط بين طرابلس وشرقها وأشعلوا الإطارات ووضعوا الحواجز مما تسبب في شلل مروري تام.

ورفع المتظاهرون في المدن الثلاث شعارات مناوئة للحكومة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن أي خطوات أو تصريحات تدعم التطبيع مع التشديد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية.

واتهم المحتجون وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش التي أثارت تصريحاتها غضبا شعبيا، بالمساهمة في تهيئة الأجواء لأي شكل من أشكال التطبيع.

وردد المحتجون شعارات تطالب بمحاسبتها، معتبرين تصريحاتها مخالفة للثوابت الوطنية والشعبية الرافضة للتقارب مع إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن ما حصل في الفترة الماضية هو أمر مبرمج من منظمات وأحزاب سياسية تسعى للوصول إلى الحكم في إشارة إلى التظاهرات الرافضة للتطبيع وتصريحات المنقوش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.