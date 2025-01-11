السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف موعد "خطاب الوداع" لبايدن

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوجِّه خطابا وداعيًا متلفزًا الأربعاء، قبل 5 أيام من موعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض الجمعة: "يوم الأربعاء 15 يناير الساعة الثامنة مساء، سيوجّه الرئيس خطابا وداعيا إلى الأمة من المكتب البيضاوي".

وكان المكتب الأبيض أعلن في وقت سابق أن بايدن سيستقبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب صباح يوم 20 يناير الجاري، قبل ساعات من تنصيب الرئيس الجديد.

ولم يخض بايدن الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، حيث قرر الانسحاب من السباق الرئاسي بعد تزايد المؤشرات على ضعف فرصه فوزه بالانتخابات أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وخاضت الانتخابات بدلا منه نائبته كامالا هاريس ممثلة عن الحزب الديمقراطي، لكن ترمب حقق فوزا كبيرا في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ليعود مجددا إلى البيت الأبيض بعد أن خسر الجولة السابقة عام 2020.

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البيت الأبيض الرئيس الامريكي جو بايدن دونالد ترامب
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