البيت الأبيض: إدارة بايدن تخطر ترامب بفرض عقوبات علي روسيا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرارها فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي.

البيت الأبيض: ادارة بايدن اخطرت ترامب بفرض عقوبات علي روسيا

وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات قد تمت بالتوافق مع فريق ترامب: "لقد أطلعنا فريق ترامب على قراراتنا في كل مرحلة وفي كل قضية رئيسية، وشرحنا لهم ما نقوم به ولماذا. دعهم يعلقون بأنفسهم على هذا".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونجرس لرفع العقوبات: "أعتقد ذلك، هذه العقوبات هي إجراءات تنفيذية اتخذها الرئيس بايدن. سأترك الأمر للإدارة المقبلة لتقرر ما هي الإجراءات التنفيذية الأخرى التي يمكنها اتخاذها".

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

وأشار مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، إلى أن مصير العقوبات الأمريكية ضد روسيا سيعتمد بالكامل على الإدارة الجديدة لدونالد ترامب وبما في ذلك على قطاع الطاقة.

وجاء في الإحاطة الصحفية الخاصة للمسؤولين الأمريكيين: "إن إدارة ترامب سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستبقي على العقوبات أو ترفعها أو تعدلها، بما فيها تلك التي تم الإعلان عنها اليوم".

وأضاف المسؤولون: "لكننا واثقون من أن هذه العقوبات، تلتحق بالخطوات الأخيرة لدعم أوكرانيا، وتوفر للإدارة المقبلة نفوذا كبيرا لتحقيق سلام عادل ودائم".

وذكر المسؤولون في واشنطن، أن العقوبات تهدف إلى تقويض الأساس الاقتصادي لروسيا وتقليص عائداتها من صادرات الطاقة، فضلا عن تعقيد الوصول إلى التقنيات الأساسية الضرورية لاستمرار تشغيل قطاع الطاقة.

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