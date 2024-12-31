السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

شن جهاز الحرس البلدي في ليبيا التابع لحكومة طرابلس، حملة ميدانية استهدفت معامل تصنيع الحلويات ومحال بيع وتغليف الهدايا، ضبط خلالها كميات من حلويات الاحتفال بالعام الجديد 2025 وشجرة الكريسماس.

جهاز الحرس البلدي يصادر حلويات رأس السنة

ووفق بيان صادر عن جهاز الحرس البلدي في طرابلس، أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الاحتفالية بالعام الجديد -الحلويات- المخالفة، التي تستخدم في أنشطة وتصاميم تعتبر دخيلة على الثقافة المحلية، وفق زعمه.

مصادرة شجرة الكريسماس، فيتو

مصادرة شجرة الكريسماس، فيتو

مصادرة شجرة الكريسماس، فيتو

وأكد جهاز الحرس البلدي الليبي، أن هذه الإجراءات -مصادرة حلويات رأس السنة وشجرة الكريسماس- تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، مشددا على أهمية حماية المجتمع من أي تجاوزات يمكن أن تمس هويته أو تقاليده.

سلطات طرابلس تزعم مخالفة احتفالات العام الجديد للقيم

ودعا الحرس البلدي أصحاب المحال التجارية والصناعية إلى الالتزام الكامل بالقوانين، محذرا من فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية لتحقيق الانضباط وحماية قيم المجتمع.

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