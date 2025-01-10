الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال كبير على سوق اليوم الواحد للأسبوع الثاني على التوالي بالمنصورة (صور)

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد، فيتو

 يشهد سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين للأسبوع الثاني على التوالي.

إقبال على سوق اليوم الواحد بالمنصورة

 ورصدت فيتو إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية بنسبة تخفيض تصل من 20 إلى 30% في السلع.

 وكلف محافظ الدقهلية الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بتموين الدقهلية بالمتابعة على مدار الساعة للسوق وتوفير السلع أولا بأول.

 وكان أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة اليوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، ويستمر يومي الجمعة والسبت، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقام أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

بعد الإقبال الكبير انطلاق سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وأكد أن هذا القرار يأتي لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%

 وأوضح "مرزوق" أن السوق يحتوي على عدد من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، المسلى، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، بتخفيضات ملموسة، وتتراوح نسب تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

 وأضاف محافظ الدقهلية، أن السوق يأتي في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتهم الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

ضبط 2007 لتر سولار وإحالة 189 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

توزيع 2500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

سوق اليوم الواحد يستمر على مدار يومي الجمعة المقبلين

 من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية أن سوق اليوم الواحد والذي يستمر على مدار يومي الجمعة المقبلين، ويبدأ العمل فيه من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يأتي بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أقبال المواطنين الاسبوع الثانى على التوالى التموين والتجارة الداخلية الخضراوات والفواكه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بيع السلع والمواد الغذائية توجيهات القيادة السياسية زارة التموين والتجارة الداخلية شارع قناة السويس سوق اليوم الواحد محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

بعد التقديم على وحدات "سكن لكل المصريين 5"، هل يمكن اختيار الطابق وموقع الشقة؟

تحرير 19 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية فاسدة في الواسطى ببني سويف

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك
ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

تعرف على إيرادات فيلم الدشاش منذ بداية عرضه

موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم لكرة اليد

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

المزيد
الجريدة الرسمية