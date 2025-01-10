الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

إيقاف الأعمال وإزالة للدور السادس العلوي لعقار مخالف خلف مقابر المنصورة

إزالة دور مخالف في
إزالة دور مخالف في المنصورة، فيتو

شنت رئاسة حى غرب المنصورة حملة مكبرة لمتابعة التصدى لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بنطاق الحى في الدقهلية.

الإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

حملاتها على كافة  المبانى بغرب المنصورة

وفى ذات الشأن واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملاتها على كافة  المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.


 

قاد الحملة نائبا رئيس حى غرب المنصورة وائل عابد، ونبيل السيد أبوالمعاطي، والفريق المعاون المشكل من  فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

إيقاف الأعمال وإزالة الدور السادس العلوى لعقار مخالف

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الدور السادس العلوى لعقار مخالف خلف مقابر العيسوى بشارع محمود شاهين، لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

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تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات

فيما أشار  أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات المحافظ.

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