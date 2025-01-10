ضبط 2007 لتر سولار وإحالة 189 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة في الدقهلية

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 189 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها، وأكد على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، والتصدي للفساد والغش خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية.

تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها والاحتكار

وشدد على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها والاحتكار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.



تحرير 157 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز



ومن جهته أوضح مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 157 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتحرير 32 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، كما ضبطت 100 كيلو لحم بلدي، وضبط 2007 لتر سولار، 60 كيلو أسماك متنوعة خلال ثلاثة أيام.

المخالفات في مجال المخابز

وأضاف أن المخالفات شملت في مجال المخابز، نقص وزن وعدم وجود بون صرف، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات، وتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود سجل تفتيش، وتجميع دقيق وبطاقات، وعدم وجود ميزان، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، نشاط بدون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح خارج السلخانة، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.