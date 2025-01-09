الخميس 09 يناير 2025
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نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير بالمنطقة الصناعية بجمصة

نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة

أجري الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ زياره ميدانية مفاجئة للمنطقة الصناعية بجمصة، لمتابعة  أعمال التطوير الجارية بالبوابة رقم (٢) للمنطقة الصناعية.

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة سير العمل في رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة وتوفير سبل الدعم اللازم للمستثمرين والعاملين فيها.

كما تابع أعمال المنظومة الأمنية لشركة الأمن بالمنطقة وكذا أعمال رفع كفاءة النظافة التي تقوم بها شركة النظافة والتجميل بالمنطقة.

 

لجنة تفتيش بيئي تقوم بالمرور على جميع المصانع

 والتقى نائب المحافظ بلجنة التفتيش البيئي التي تقوم بالمرور على جميع المصانع للتأكد من معالجة الصرف الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة، كما تفقد نائب المحافظ إحدى الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي.

سيستم كاميرات مراقبة المنطقة الصناعية 

وأشاد نائب المحافظ بمستوى التجهيزات بالشركة حيث تضم أحدث أجهزة المعالجة، كما تفقد أعمال تجهيز غرفة التحكم بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي ستعمل بسيستم كاميرات مراقبه المنطقة الصناعية التى تغطى كامل المنطقة الصناعية من خلال (الكنترول رووم).

تكثيف الاعمال بكافة القطاعات الجاري تطويرها

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تكثيف الاعمال بكافة القطاعات الجاري تطويرها بالمنطقة وسرعه الانتهاء من جميع الاعمال الجارية لدخولها منظومه العمل الفعلى. 

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حضر الزيارة العميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه بجمصه ومحمد عبداللطيف نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه والمهندس محمود فتحي رئيس مجلس ادارة شركة التوريدات وعبدالمجيد صبرى مدير شركة الامن والحراسه.

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