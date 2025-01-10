الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع 2500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن إحدى الجمعيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وزعت 2500 بطانية  للأسر الأولى بالرعاية في 10 مراكز ومدن بنطاق المحافظة كمرحلة أولى.

توزيع 2500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

 ووجه رسالة شكر وتقدير للجمعية على جهودها الملموسة وتعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات لـ الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

المشاركة المجتمعية حالة مميزة لأبناء الدقهلية

كما أكد محافظ الدقهلية على تقديره للدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في الدقهلية في المشاركة في تنفيذ مشروعات وتوصيل خدمات للمواطنين وجهودهم الملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين في كل مكان، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية حالة مميزة لأبناء الدقهلية فهم سباقون في العمل الخيري والعام.

وشدد على أن هناك تعاونا مستمرا بين إحدى الجمعيات ومحافظة الدقهلية في كثير من المجالات التي يحتاجها المواطنون وخاصة الأولى بالرعاية، وتم توزيع البطاطين على مراكز، بلقاس، نبروه، تمي الامديد، دكرنس، المنزلة، منية النصر، ميت غمر، أجا، السنبلاوين، المنصورة، في المرحلة الأولى حسب البرنامج الموضوع وسنبدأ المرحلة الثانية في باقي المراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية الجمعيات الأهلية اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بنطاق المحافظة لجمعيات الاهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

إيزاك لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

فرق الطوارئ بمرسى مطروح تواصل عملها برفع تجمعات مياه الأمطار (صور)

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية، الثلاثاء المقبل
ads

الأكثر قراءة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

تعرف على إيرادات فيلم الدشاش منذ بداية عرضه

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: لدينا قيم وتقاليد مبنية على الاحترام المتبادل والثقة

منوعات

المزيد

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

المزيد
الجريدة الرسمية