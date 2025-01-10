قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن إحدى الجمعيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وزعت 2500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية في 10 مراكز ومدن بنطاق المحافظة كمرحلة أولى.

توزيع 2500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

ووجه رسالة شكر وتقدير للجمعية على جهودها الملموسة وتعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات لـ الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

المشاركة المجتمعية حالة مميزة لأبناء الدقهلية

كما أكد محافظ الدقهلية على تقديره للدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في الدقهلية في المشاركة في تنفيذ مشروعات وتوصيل خدمات للمواطنين وجهودهم الملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين في كل مكان، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية حالة مميزة لأبناء الدقهلية فهم سباقون في العمل الخيري والعام.

وشدد على أن هناك تعاونا مستمرا بين إحدى الجمعيات ومحافظة الدقهلية في كثير من المجالات التي يحتاجها المواطنون وخاصة الأولى بالرعاية، وتم توزيع البطاطين على مراكز، بلقاس، نبروه، تمي الامديد، دكرنس، المنزلة، منية النصر، ميت غمر، أجا، السنبلاوين، المنصورة، في المرحلة الأولى حسب البرنامج الموضوع وسنبدأ المرحلة الثانية في باقي المراكز.

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