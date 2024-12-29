وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالجمالية ومنافذ "المواطن أولا".. فاروق: تعميم المبادرة بجميع المحافظات.. عوض: تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية موسعة في محافظة القاهرة، شملت افتتاح عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التموينية ودعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وافتتح الوزيران والمحافظ سوق “اليوم الواحد”، وهو أحد المشروعات الرائدة التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع تعزيز دعم المنتجين المحليين.

فاروق: سوق اليوم الواحد يحد من التلاعب بالأسعار



وأكد الدكتور شريف فاروق أن السوق يمثل خطوة هامة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال الحد من التلاعب بالأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تعميم هذه المبادرة على مستوى الجمهورية لضمان وصول الخدمات والسلع إلى جميع الفئات.



ضمن الجولة، افتتح الوزيران والمحافظ منفذ “المواطن أولًا” بجوار قصر عمر طوسون باشا ويعد هذا المشروع أحد الحلول الفعالة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعكس رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المنافذ التموينية لخدمة المواطنين.

كما شملت الجولة افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المواطنين وهي:

مركز روض الفرج: يقع على مساحة 145 مترًا مربعًا ومزود بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات التموينية بسهولة وسرعة

ومركز حي السلام 1: مقام بمساكن أطلس، ويحتوي على 6 شبابيك لخدمة المواطنين

ومركز المرج: الأكبر بين المراكز، مقام على مساحة 300 متر مربع بجوار مركز شباب الأندلس، ويضم 8 شبابيك لتخفيف التكدس وتيسير الخدمة.

وأكد الوزير أن هذه المراكز تعكس استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التموينية في جميع المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وخلال الجولة حرص وزيرا التموين والتنمية المحلية على التواجد الميداني بين المواطنين، حيث استمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم واطلعا على التحديات التي تواجههم. وأكدوا علي أن تواجدهم في الشارع يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، والتأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها بجودة وكفاءة.



منال عوض تشيد بنموذج سوق اليوم الواحد



ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بنموذج "سوق اليوم الواحد" الذي يتم تنفيذه حاليًا في جميع المحافظات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها وعلي رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لوزير التموين علي هذه الفكرة الجيدة حيث يمثل نموذجًا ناجحًا لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدأت الحكومة التوسع فيها بمختلف المحافظات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى دعم الحكومة لكافة المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير كل السلع الضرورية للمواطن بأسعار الجملة والتصدي لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية، مشيرة إلي أن الفترة الجارية ستشهد التوسع بصورة مستمرة في اقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يومًا واحدًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك متابعة دائمة من المحافظين لملف توفير السلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين، لافتة إلى ان " أسواق اليوم الواحد " تعد نموذجًا جيدًا للتعاون بين الوزارت المختلفة بالحكومة والمحافظات والتعاون الجيد أيضًا مع القطاع الخاص والحكومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه المشروعات والمبادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الوزارات، مشيدة بجهود وزارة التموين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ومن جانبه أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد بالجمالية يعد خامس أسواق اليوم الواحد بالعاصمة وسيعمل كل يوم أحد، مع وجود سوق فى آل رشدان بمدينة نصر، وآخر فى حلوان وثالث فى الأميرية يعملون يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع.



محافظ القاهرة: فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي



وأضاف محافظ القاهرة أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريكا ورقيبا على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد بالعاصمة ١٨ مركز تكنولوجي للخدمات التموينية، مشيرًا إلى أن الثلاثة مراكز التى تم افتتاحها اليوم تعد إضافة جديدة حيث تأتي ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا عن طريق انشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الحضارى من مراكز الخدمات التموينية علي مستوي جميع أحياء العاصمة لتقديم عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعي، وتغير رقم المحمول.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

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