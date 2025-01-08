محافظ سوهاج يبحث خطة إقامة معارض السلع الغذائية وأسواق اليوم الواحد

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لافتتاح عدد من معارض السلع الغذائية والشوادر المتنوعة بمختلف مراكز المحافظة، بما يلبي جميع احتياجات الأسرة، وذلك من اجل التوسع في إقامة المعارض والشوادر لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.



حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد شادى عبداللطيف مدير شرطة المرافق، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين.



محافظة سوهاج تبحث خطة للتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية وأسواق اليوم الواحد

استعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف المعارض القائمة، وخطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة المزيد من المعارض والشوادر المتنوعة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من أسواق اليوم الواحد خلال الأيام القليلة القادمة بمختلف مراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك، وجميع إحتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، مما يسهم في الحد من احتكار السلع، وتقليل الفجوة بين منتج السلعة وعارضيها بما يحقق مصلحة المستهلك.



التوسع في إقامة المزيد من المعارض والشوادر المتنوعة



وشدد "سراج" على ضرورة المرور المفاجئ على جميع المعارض وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك، موجها مسئولي التموين والطب البيطري والوحدات المحلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية لضبط تشغيل المعارض، وإحكام الرقابة عليها، وتحقيق الهدف من إقامتها.

تناول الاجتماع أيضا مناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لإقامة معرض "صنع في سوهاج"، واستعرض المحافظ التجهيزات الجارية، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل أية معوقات للانتهاء من جميع التجهيزات وافتتاح المعرض المقرر له يوم 20 من شهر يناير الجاري، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض التي تلبي جميع احتياجات الأسرة بأسعار تنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.