الأربعاء 08 يناير 2025
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مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

حرائق الغابات لوس
حرائق الغابات لوس أنجلوس،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجلين وكلبهما محاصرين في حرائق الغابات لوس أنجلوس والتي حاوطت منزلهما.

محاصرة رجلين وكلبهما في حرائق الغابات 

وأظهر المقطع المرعب الذي تم تصويره من داخل المنزل، وفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، كيف أحاطت ألسنة اللهب التي يصل ارتفاعها إلى عشرات الأقدام بالممتلكات، في مشهد يذكرنا بأفلام الكوارث في هوليوود.

 

وخلال الفيديو ظهر الرجل وهو يقول لكلبه: "ستكون بخير، حسنًا؟"، بينما يطلب من ساكن آخر الابتعاد عن النوافذ وسط مخاوف من تحطمها.

و ترك أكثر من 30 ألف شخص منازلهم بعد أن اجتاحت حرائق الغابات منطقة ساحلية في بالولايات المتحدة في غضون ساعات قليلة، كما انتشر حريق ثانٍ بسرعة، اليوم الأربعاء، على مسافة نحو 50 كيلومترًا من الساحل.

وبحسب  “رويترز ” قال إن العديد من المباني دمرت واحترق ما يقرب من 3 آلاف فدان في منطقة باسيفيك باليساديس الراقية بين مدينتي سانتا مونيكا، وماليبو، الشاطئيتين، والمنطقة يقطنها الكثير من نجوم السينما والموسيقى.

وأعلن حاكم ولاية جافين نيوسوم حالة الطوارئ مع عدم القدرة على احتواء الحرائق حتى صباح اليوم.

 

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