حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

أثارت حرائق لوس أنجلوس المرعبة حالة من الاندهاش الغريب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قارنوا بين الدمار الذي تعرضت له لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بسبب الحريق، والدمار الذي تعرضت له غزة وخاصة مخيم جباليا، بسبب القصف العنيف الذي تعرضت له من طائرات الكيان وبالقذائف والصواريخ الأمريكية.

حرائق لوس أنجلوس تتصدر التريند في العالم

وتصدرت حرائق لوس أنجلوس التريند في العالم، حيث دمرت الحرائق أحياء بأكملها في لوس أنجلوس، ويقدر البيت الأبيض الخسائر التي تعرضت لها لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا نحو 80 مليار دولار حتى الآن، جراء الحرائق الأخيرة، ووصف العديد من النشطاء حرائق لوس أنجلوس بأنها "مخيفة" ونادرة وسريعة الاشتعال.

حريق لوس أنجلوس، فيتو

وقارن النشطاء بين مدينة جباليا الفلسطينية، التي تم تسويتها بالأرض باستخدام قنابل أمريكية، وبين حي في لوس أنجلوس الأمريكية، والذي تم تسويته بالأرض أيضًا بالحرائق وبدون استخدام قنابل أمريكية.

وعلق الإعلامي الأمريكي جاكسون هينكل على حرائق لوس أنجلوس فقال: "هذه هي لوس أنجلوس اليوم، وليست غزة، ينبغي للولايات المتحدة أن تركز على حل أزماتها بدلًا من تمويل الإبادات الجماعية في الخارج!"

أما العالم المصري الدكتور عصام حجي فقال: "تضرب حاليًا حرائق مناطق عدة في لوس أنجلوس ومنها منطقتي السكنية قرب جبل هوليود. اقتربت النار من المنزل وأخليت المنطقة وتم إيقاف العمل في ناسا وجامعة كاليفورنيا. شكرا لكل الرسائل، أنا بخير والحمد الله".

الحريق تحول لوس أنجلوس إلى غزة

وقال نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة وموقع وطن: "تبعد حرائق لوس أنجلوس عن بيتي نحو ساعة بالسيارة بدون ازدحام، وحوالي ثلاثين دقيقة من مقر عملي. الدمار والحريق كأنك تشاهد غزة. وجودة الهواء في غاية السوء."

الفرق بين مخيم جباليا في غزة ومدينة لوس أنجلوس، فيتو

أما ياسين زيدان، كاتب ومحلل سياسي فلسطيني، فقال: "من عادى لي وليًا، فقد آذنته بالحرب "مشهد إخلاء مستشفى في لوس أنجلوس نتيجة امتداد حرائق هي الأكبر في المنطقة منذ 200 عام. كما دمروا مستشفيات غزة بالصواريخ الأمريكية وأخرجوا المرضى والجرحى بطريقة همجية وإجرامية، اليوم تذوق أمريكا من نفس العذاب. قبل أشهر قليلة اجتاحت الفيضانات غير المسبوقة منذ مئة عام الجنوب الشرقي في أمريكا واليوم الحرائق في غربها."

لم تحتاج لوس أنجلوس سنة ونصف من الوقت وآلاف الطائرات واطنان من الصواريخ حتى يتم مسح احياء بداخلها بشكل كامل



هي إرادة الله فقط pic.twitter.com/aYTzQvQLtO — MO (@Abu_Salah9) January 9, 2025

وعلق البلوجر عباس محمد قائلًا: "لوس أنجلوس الأمريكية تذكرني بمنظر القذائف التي كانت تلقى على غزة وكأنهم يعيشون الرعب والهلع نفسه، وجند الله من الرياح والنيران تحيط بهم وتدخل منازلهم. ولن يستطيعوا إدانتها واستخدام حقوق المرأة والطفل المخادعة التي لم تستخدم إلا عندنا... قارن بين لوس أنجلوس وجباليا الآن غزة.. جباليا.. لوس أنجلوس.. الدنيا صغيرة... إن في ذلك لعبرة لمن يخشى".

ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فوصل إلى داره

وقال الدكتور حزام بن سعود السبيعي، هندسة البرمجيات: "مناظر محزنة لمنطقة ماليبو- في لوس أنجلوس واحدة من أغنى العقارات على كوكب الأرض، يتم الان احتراقها بالكامل وهروب سكانها للبحر."

لوس انجيلوس تحولت الى فيلم رعب

وامريكا تتعرض الى كارما بسبب ما فعله الخرف بايدن وادارته التافهه في غزة

لقد خسرت لوس انجيلوس في يومين ٨٠ مليار دولار بسبب الحرائق #لوس_أنجلوس_تحترق pic.twitter.com/ExbsyzeNom — أحداث سرية...سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝 (@lion_07777) January 9, 2025

وعلق أحد النشطاء فقال: "لم تحتاج لوس أنجلوس سنة ونصف من الوقت وآلاف الطائرات وأطنان من الصواريخ حتى يتم مسح أحياء بداخلها بشكل كامل هي إرادة الله فقط".

ورد البلوجر البحريني محمد السلمان فقال: "قال ترامب إنه سيحول الشرق الأوسط إلى جحيم في حال لم يطلق سراح الأسرى الإسرائيليين... سبحان الله، وإذا بالجحيم في عقر داره... رغم ذلك ندعو الله أن يسلم الأبرياء المدنيين من هذه النيران.. لوس أنجلوس.. هوليوود".

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.



انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر التأثير المدمر للحرائق الضخمة التي تجتاح لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. pic.twitter.com/Y9hj3oSNQD — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) January 9, 2025

وقال البلوج محمد الوليدي: "الممثل ومنتج فيلم أوبنهايمر، جيمس وودز يبكي بيته الذي احترق في كاليفورنيا لوس أنجلوس، والذي كلفه كثيرًا، اشتهر جيمس وودز بطلبه من الكيان بإعادة غزة إلى العصر الحجري قائلًا: "اقتلوهم جميعا لا توجد مناطق رمادية وكل مؤيد لحماس على وجه الأرض. ادفنوهم مع أحشاء الخنازير". كاليفورنيا تحترق".

لوس أنجلوس تحولت إلى فيلم رعب

أما البلوجر عبد الرازق الشيجي، خبير التسويق السياسي، فقال: "الجحيم الذي توعد ترمب غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى: لوس أنجلوس تعيشه منذ 9 أيام والنيران المتحركة تلتهم كل شي وسط حالة من العجز عن إيقاف النيران".

وعلق الداعية الإسلامي محمد المختار الشنقيطي قائلًا: "هذه ليست مدينة غزة، بل مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد حريق يوم أمس. ومع ذلك فإن القيادة الأمريكية منشغلة عن مدنها التي تلتهمها النيران بإرسال المليارات للكيان لذبح أهل غزة!"

تبعد حرائق لوس أنجلوس عن بيتي نحو ساعة بالسيارة بدون ازدحام، وحوالي ثلاثين دقيقة من مقر عملي.

الدمار والحريق كأنك تشاهد غزة.

وجودة الهواء في غاية السوء. pic.twitter.com/3AtCKwwW6c — نظام المهداوي - Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) January 9, 2025



وقال أحد النشطاء: "لوس أنجلوس تحولت إلى فيلم رعب وأمريكا تتعرض إلى أزمة بسبب ما فعله بايدن وإدارته التافهة في غزة.. لقد خسرت لوس أنجلوس في يومين 800 مليار دولار بسبب الحرائق.. لوس أنجلوس تحترق".

جدير بالذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجلوس، بأحياء كاملة في مدينة الأوسكار وقطب هوليوود تحولت إلى رماد، حرائق ضخمة على غير العادة اشتعلت في فصل الشتاء لتصبح الأشد تدميرًا بتاريخ لوس أنجلوس.

"من عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب"



مشهد إخلاء مستشفى في لوس أنجلوس نتيجة امتداد حرائق هي الأكبر في المنطقة منذ 200 عام.



كما دمروا مستشفيات غزة بالصواريخ الأمريكية وأخرجوا المرضى والجرحى بطريقة همجية وإجرامية، اليوم تذوق أمريكا من نفس العذاب.



قبل أشهر قليلة اجتاحت الفياضانات… pic.twitter.com/lw7AZpLtze — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 8, 2025

وتُعد مقاطعة لوس أنجلوس ثاني أكبر مُدن أمريكا وتتبع ولاية كاليفورنيا، يوم الثلاثاء الماضي لاحظ السكان اندلاع حريق في غابات ولاية كاليفورنيا، في اتجاه الجنوب حيث تقع مدينة لوس أنجلوس، لم يكن الحدث غريبًا، وتتعرض له الولاية موسميًا، لكن المقلق كان وقوع الحدث في شهر يناير، وهو ليس موسم ذروة الحرائق.

حرائق لوس أنجلوس معقدة جدًا

ووصف الخبراء طريقة تشكل الحريق في لوس أنجلوس بـ "المعقدة جدًا"، حيث امتدت النيران من التلال بين سانتا مونيكا وماليبو إلى وادي توبانجا حتى المحيط الهادئ، مما يعني أن هناك جزء كبير من الحيوانات والأسماك تضرروا، حتى أن هناك الآن حملة للتحقق من سلامة سمكة "سميلت" (smelt) المهددة بالانقراض.

هذا الممثل ومنتج فيلم اوبنهايمر، جيمس وودز يبكي بيته الذي احترق في كاليفورنيا لوس أنجلوس والذي كلفه كثيرا، اشتهر بطلبه من الكيان الصهيوني بإعادة غزة الى العصر الحجري "اقتلوهم جميعا لا توجد مناطق رمادية وكل مؤيد لحماس على وجه الأرض. ادفنوهم مع أحشاء الخنازير".#كاليفورنيا_تحترق pic.twitter.com/RuqyVwJFNq — محمد الوليدي (@mdalwalidi) January 9, 2025

الكارثة الكبرى أنه في هذا الظرف يحتاج رجال الإطفاء ومكافحي الحرائق إمدادات من المياه، ولكن هذا الإمداد قد يكون مؤثر جدًا لعيش وتكاثر سمكة سميلت، لذلك في كل الأحوال هناك كارثة..! حسبما وصف الخبراء، أما انقراض جديد أو خسائر بشرية وبيئية.

وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أي قيود لحماية سمكة سميلت في هذا الوقت، وطالب بإمداد غير محدود من المياه إلى فرق الإطفاء وعدم الاكتراث بانقراض الأسماك، وحاليًا هناك 5 حرائق منفصلة وموزعة في مناطق مدينة لوس أنجلوس.

مخيف ما يحدث في لوس انجلوس ونادر سرع الاشتعال 🔥

pic.twitter.com/gDDsi11cqj — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) January 9, 2025

وتسبب حريق لوس أنجلوس في مصرع نحو 5 أشخاص، وتم إخلاء أكثر من 100 ألف من السكان، والتهمت الحريق أكثر من 16 ألف فدان، وأكثر من تضرر هي منطقة باليساديس الراقية معقل الكثير من المشاهير، وتقدر الخسائر بنحة 80 مليار دولار، وأدت الحرائق لدمار نحو 2000 مبنى من المعالم والمنازل والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية، حيث تم إجلاء دور رعاية كبار السن، القريبة من الحرائق.

الجرافات تكسح السيارات في المدينة المحترقة

أما المجال الجوي فوق لوس أنجلوس فهو غير متاح حاليًا، ولكن هناك شخص استطاع تصوير شيء قبل إقرار الحظر من فوق الطائرة يتضح أن حجم الحريق فظيع، وقامت الجرافات بمسح السيارات لفتح الشوارع للمارة وشاحنات الإطفاء، وكانت هناك شكوى من أن السكان يتركون سياراتهم بمنتصف السير ويركضون.

مناظر محزنه لمنطقة #ماليبو - في #لوس_أنجلوس - واحدة من أغنى العقارات على كوكب الأرض، يتم الان احتراقها بالكامل وهروب سكانها للبحر.#Malibu #LosAngeles pic.twitter.com/gGTydu5BZX — د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) January 8, 2025

وقام الممثل ستيف جوتنبرج، بسبب الحرائق المدمرة بدعوة الناس لترك مفاتيح سيارتهم، فقال: "أترك مفاتيحك في السيارة حتى يتمكن الرجال مثلي من تحريك سيارتك"

وأجلت الحرائق في لوس أنجلوس فعاليات كبيرة، حيث تم تأجيل (ترشيحات جوائز الأوسكار، وتأجيل جائزة اختيار النقاد للأفلام (CCA)، تأجيل عروض أفلام مرتقبة مثل Wolf Man.

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