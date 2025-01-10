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رياضة

غزل المحلة يضم مدافع البنك الأهلي كأول صفقاته خلال انتقالات يناير

غزل المحلة يضم مع
غزل المحلة يضم مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، فيتو

نجح نادي غزل المحلة في التعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة عام واحد  خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين.  

وأعلن المحلة عن الصفقة في بيان رسمي قائلًا: في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن عمر سعد - مدير شؤون اللاعبين، وقع اللاعب أحمد ياسين - مدافع البنك الأهلي ومنتخب مصر على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة عام واحد على سبيل الإعارة في أولى صفقات الفريق الشتوية.

غزل المحلة يخوض مرانا جماعيا استعدادا لبيراميدز 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مديره الفني الكابتن شوقي غريب، اليوم الخميس مرانه الجماعي استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.  

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره بيراميدز يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري علي ملعب الدفاع الجوي.  

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي عدة صور لمران الفريق اليوم الخميس. 

ترتيب غزل المحلة وبيراميدز في الدوري 

بتلك النتيجة يتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف. 

بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة حصدها من لعب 7 لقاءات، فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد. 

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