الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

غزل المحلة يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر بعد الفوز على سبورتنج

غزل المحلة
غزل المحلة

كأس مصر، تأهل فريق غزل المحلة بقيادة شوقي غريب إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025، بعد الفوز بهدف نظيف أمام سبورتنج، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32.

سجل هدف غزل المحلة اللاعب محمد عصام في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول.

 

تشكيل غزل المحلة أمام سبورتنج 

وكان الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة شوقي غريب، أعلن عن التشكيل الرسمي لمواجهة سبورتنج المقرر لها بعد قليل، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم الأحد في دور الـ32 بكأس مصر

الاتحاد السكندري ضد تيم اف سي - 5:30 مساء

 تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر 

وعلى صعيد آخر قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز  والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات  دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وذلك بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار. 

وتقرر إقامة المباراتين يوم 4 فبراير  المقبل، علي أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء. 

 

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