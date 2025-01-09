الأزمات تحاصر بيراميدز.. اتهامات متبادلة بين يورتشيتش ومخطط الأحمال بسبب لعنة الإصابات.. والأزمة المالية تضرب النادي

لم يتوقع أكثر المتشائمين أن يمر نادى بيراميدز بأزمة مالية طاحنة تهدد مسيرته هذا الموسم سواء بالمسابقة المحلية أو الأفريقية خاصة وأن نادى بيراميدز معروف منذ نشأته موسم 2018 بميزانياته الضخمة التى تتعدى المليارات على مدار المواسم الـ 6 الماضية لذلك يعد مروره بأزمة مالية بالفريق الأول لكرة القدم والتى امتدت أيضًا إلى قطاع الناشئين بالكامل وأيضًا قطاع الكرة النسائية بمثابة مفاجأة غير متوقعة.

وتكشف «فيتو» تفاصيل تلك الأزمة التى تم تفجيرها مؤخرًا عقب انسحاب فريق الكرة النسائية أمام مسار بالدورى المصرى وعدم حضور اللاعبات إلى أرض الملعب إعلانًا منهن للتمرد على النادى السماوى بسبب عدم صرف مستحقاتهن حيث لم يتم صرف مستحقات فريق كرة القدم وقطاع الناشئين والكرة النسائية منذ ما يقرب من خمسة أشهر كاملة أى منذ شهر يونيو الماضي.

وترصد فيتو جميع مباريات بيراميدز التى لم يحصلوا على مكافآت الفوز خلالها حتى الآن، البداية مع فريق كرة القدم الذى لم يحصل على مكافأة الفوز بلقب كأس مصر موسم 2023/2024 أغسطس الماضى على حساب فريق زد حتى الآن. كما لم يحصل الفريق السماوى على مكافآت الفوز بالدورى الممتاز على فرق إنبى والبنك الأهلى وفاركو، وسبقها عدم الحصول على مكافآت الفوز خلال الشهور الأخيرة من الموسم الماضي.

ولم يحصل لاعبو بيراميدز أيضًا على مكافآت الفوز خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا مكافأتى الفوز على فريق جيه كيه يو بالدور التمهيدى ذهاب وعودة خلال أغسطس الماضى وأيضًا مكافأة الفوز على الجيش الرواندى بدور الـ٣٢ سبتمبر الماضى ثم مكافأة الفوز على ساجرادا الأنجولى بالجولة الأولى بدور المجموعات.

وعلمت فيتو أيضًا أن الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين بالنادى تترك سياراتها والحضور إلى النادى بسيارة واحدة تجمعهم توفيرًا للوقود، حيث إنهم منذ خمسة أشهر لم يتقاضوا مستحقاتهم ونفس الحال بالنسبة للكرة النسائية الأمر الذى قد يؤدى بهم إلى الانسحاب من الدوري.

وعلى صعيد فريق الكرة، تشهد الكواليس حالة من الغليان تهدد مسيرته بالبطولتين المحلية والأفريقية وهى كثرة الإصابات التى يعانى منها الفريق مباراة تلو الأخرى، الأمر الذى أدى إلى غضب الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز.

وطالب المدير الفنى الجهاز الطبى بفريق بيراميدز بضرورة التحقيق فى هذا الأمر ومعرفة الأسباب التى تؤدى إلى كثرة الإصابات بالفريق خاصة الإصابة بالعضلة الخلفية والضامة والسمانة، الأمر الذى جعل قائمة المصابين تصل إلى ١١ لاعبًا.

ويعانى بيراميدز من غياب ١١ لاعبًا هم رمضان صبحى الذى يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليًا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامى الذى يعانى من شد فى السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال الذى يعانى من شد فى الخلفية، ويجرى حاليًا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعانى إصابة فى الركبة، ومحمود دونجا الذى يجرى التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو وعماد ميهوب ومصطفى فتحي، قبل أن ينضم إليهم مروان حمدى وماييلى بالإصابة فى العضلة الخلفية وكريم حافظ فى السمانة.

وتردد داخل صفوف الفريق السماوى أن من أهم أسباب تلك الإصابات هو مدرب الأحمال بالفريق، والذى حمله البعض كثرة تلك الإصابات وهو ما أغضب يورتشيتش بشدة.

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