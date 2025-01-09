الجمعة 10 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: التحفظ على مجدي عبد الغني لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية.. قرار قضائي بشأن استئناف هدير عبد الرازق على حبسها.. تفاصيل تغيب طفل أجنبي بمدينة نصر

مجدي عبد الغني، فيتو
مجدي عبد الغني، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق؛ لقيادته سيارة دون لوحات معدنية بمنطقة الدقي.

 

الحماية المدنية تخمد حريقا في ورش تدوير البلاستيك والقمامة بالزرايب

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل منازل تستخدم كورش لتدوير بلاستيك والقمامة في الزرايب بمنطقة منشأة ناصر.

 

إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة 5 آلاف جنيه بعد ضبطه يقود سيارة دون لوحات بالدقي

أخلت الأجهزة الأمنية بقسم الدقي سبيل الكابتن مجدي عبد الغني؛ في واقعة قيادته سيارة دون لوحات أو تراخيص بالدقي، بعدما ثبت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى، وتنفيذا لتكليف النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة.

 

إصابة 14 راكبا في تصادم أتوبيسين وتريلا على الطريق الإقليمي بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثا مروعا، أسفر عن إصابة 14 راكبا بكسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكبا وسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بدائرة مركز بلبيس وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي السعديين وبلبيس المركزي لتلقي العلاجات اللازمة.


أمن القاهرة يكشف تفاصيل تغيب طفل أجنبي بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طفل “يحمل جنسية إحدى الدول” بمدينة نصر.


قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة لجلسة 4 فبراير المقبل للحكم.

 

تأجيل استئناف محمد أبو بكر على حكم حبسه في سب ميار الببلاوي لـ 4 فبراير

 قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل نظر الاستئناف المقدم من  الشيخ محمد أبو بكر، على حكم حبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 ألف جنيه لميار الببلاوي إلى جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

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اخبار الحوادث اليوم الشرقية مجدي عبد الغني الدقي

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