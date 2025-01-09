الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

حوادث الطرق بالشرقية،فيتو
حوادث الطرق بالشرقية،فيتو

 شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثا مروعا، أسفر عن وفاة سائقين فيما أصيب 2 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جراء وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتى نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، بالطريق الدائري الإقليمي، اتجاه بلبيس وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثث الضحايا بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.

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 وكانت  غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتى نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، بجوار قرية البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن وفاة كل من:- “السيد.أ”-٤٠عاما (سائق) مقيم قرية دقادوس محافظة الدقهلية وعبد المعز.ح"35 عاما (سائق) مقيم قرية كفر شكر محافظة الدقهلية وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد. 

 

 وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقي العلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا بمستشفي الزقازيق الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

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