تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق؛ لقيادته سيارة دون لوحات معدنية بمنطقة الدقي.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بأنه أثناء تواجد نقطة ارتكاز مروري بالمهندسين، لاحظ الضابط سيارة ملاكي نيسان بدون لوحات معدنية، خلال مروره من ميدان مصطفى محمود.

وبتوقف السيارة تبين أنه يقودها مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، وعدم وجود ترخيص.

وبسؤاله عن سبب عدم وجود لوحات معدنية على السيارة وعن عدم وجود ترخيص، قدم توكيلا يؤكد شراءه السيارة من معرض شهير في شهر5 الماضي.

وتم التحفظ عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

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