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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تغيب طفل يعانى من مرض نفسى بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 كشفت وزارة الداخلية ملابسات تغيب طفل يعانى من مرض نفسى بالدقهلية والعثور عليه داخل مستشفى بالشرقية.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب  طفل “من ذوى الإحتياجات الخاصة” مُقيم بمركز ميت غمر بالدقهلية، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 نوفمبر الجارى ورد بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من والد الطفل المشار إليه بتغيب نجله عقب خروجه من منزلهما فى 27 أكتوبر الماضى لمعاناته من مرض نفسى ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائيًا.

 وفى وقت لاحق حضر والد الطفل لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية وقرر بعثوره على نجله وأنه حاليًا مودع بإحدى مستشفيات الطب النفسى بالشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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