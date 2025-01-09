إصابة 14 راكبا في تصادم أتوبيسين وتريلا على الطريق الإقليمى بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثا مروعا، أسفر عن إصابة 14 راكبا بكسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكبا وسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بدائرة مركز بلبيس وجري نقل المصابين إلى مستشفيي السعديين وبلبيس المركزي لتلقي العلاجات اللازمة.

نزيف الأسفلت مستمر.. اصابة 14 شخصا في حادث مروري

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكبا وسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بنها بين قريتي حفنا والبلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جري الدفع 13 سيارة اسعاف لمكان الحادث ونقل 13 مصابا إلى مستشفى السعديين المركزي ونقل المصاب الآخر إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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