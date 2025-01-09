الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة 5 آلاف جنيه بعد ضبطه يقود سيارة دون لوحات بالدقي

إخلاء سبيل مجدي عبد
إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة من قسم الدقي، فيتو

أخلت الأجهزة الأمنية بقسم الدقي سبيل الكابتن مجدي عبد الغني؛ في واقعة قيادته سيارة دون لوحات أو تراخيص بالدقي، بعدما ثبت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى، وتنفيذا لتكليف النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة.

 

وكانت البداية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية لاعب المنتخب السابق، وتبين أنه يقود سيارة دون لوحات، وتحفظ رجال الأمن عليه وعلى السيارة التي يقودها.

وكان عبد الغني قد قال أمام جهات التحقيق إن السيارة جديدة وأنه كان متوجها إلى المرور لترخيص السيارة، وقدم توكيلا يؤكد شراءه السيارة من معرض شهير في شهر 5 الماضي.


وكشفت التحريات الأولية في واقعة ضبط مجدي عبد الغني، أنه كان يقود سيارة نيسان وخلال مروره من ميدان مصطفى محمود تصادف، وجود كمين تم إيقافه لعدم وجود لوحات معدنية.


 

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الأجهزة الأمنية الكابتن مجدي عبد الغني بالدقي

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