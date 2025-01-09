الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

4 شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة الرافعي بجباليا

ضحايا العدوان الإسرائيلي،
ضحايا العدوان الإسرائيلي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و104 مصابين.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,006 ألف شهيد و109,378 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت

 وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء: إن “المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت”.

وأوضحت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

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غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة جباليا

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