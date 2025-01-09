الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

104 شهداء ومصابين في 3 مجازر جديدة، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و104 مصابين.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,006 ألف شهيد و109,378 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت

 وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء: إن “المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت”.

وأوضحت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

 

وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

 وطالبت الوكالة الأممية في منشور بـ “وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة”.

 

القصف المتواصل والاستهداف

 وتأتي تصريحات "الأونروا" في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات، في مسعى للقضاء على منظومة الصحة في الشمال والجنوب، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والأندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى جزئيًّا فقط من أصل 36 في غزة، وتواجه نقصًا حادًّا في الإمدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

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