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خارج الحدود

الأونروا: مياه الأمطار تغرق 100 خيمة في خان يونس

خيام النازحين في
خيام النازحين في غزة، فيتو

قال وكالة الأونروا، اليوم الثلاثاء، إن مياه الأمطار غمرت أكثر من 100 خيمة في خان يونس بقطاع غزة وأن 500 أسرة تعيش على سواحل غزة يعانون ظروفا صعبة.

 

غرق عشرات خيام النازحين في قطاع غزة بعد صاعقة رعدية

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة، ليل الاثنين الثلاثاء، في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بغرق عشرات خيام النازحين في منطقتيْ المواصي ودير البلح وسط قطاع غزة في ظل أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في الخيام.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جرّاء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد طفل عمره 20 يومًا.

وقال المسؤولون إن 5 أطفال رضع فارقوا الحياة في قطاع غزة مع انخفاض درجات الحرارة بسبب البرد الشديد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النزوح.

 

سوء أوضاع الخيام وغياب الأغطية والغذاء والدواء

ويعاني نازحون في قطاع غزة من سوء أوضاع الخيام وغياب الأغطية والغذاء والدواء، وسط قصف مستمر من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن 81% من خيام النازحين "غير صالحة للعيش، وتدهورت بشكل كامل، بفعل عوامل الزمن والظروف الجوية".

وحذّرت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من "تقويض وسائل بقاء الناس على قيد الحياة في غزة"، مؤكدة أن "الهجمات على خدمات الرعاية الصحية والطوارئ متواصلة في غزة"

وكشفت المسؤولة الأممية أن "إسرائيل رفضت 150 محاولة إدخال مساعدات لشمال غزة منذ أكتوبر".

من جهتها، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن "تدمير النظام الصحي في شمال غزة يعرض المدنيين لخطر جسيم غير مقبول".

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