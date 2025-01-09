رئيس مدينة الزقازيق يشن حملة مكبرة على المحال التجارية والكافيهات غير المرخصة

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية، بشن حملة لغلق المحال التجارية والكافيهات غير المرخصة والمنتهية ترخيصها بعد أن تم إنذارهم، تفعيلا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وكذلك المحلات التجارية القائمة بـمبانٍ مخالفة حيث تم إغلاق عدد من المحلات التجارية والكافيهات بالشمع الأحمر بمحيط منطقة الرملية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق لعدم السير في إجراءات الترخيص وانتهاء مدة الترخيص..

مناشدة أصحاب المحلات سرعة تغيير الرخص

وكانت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قد ناشدت المواطنين أصحاب المحال التجارية غير المرخصة او المنتهية ترخيصها أو الحاصلة على ترخيص قديم بالتوجه إلى مركز إصدار التراخيص برئاسة مركز ومدينة الزقازيق للسير في إجراءات الترخيص الاستفادة من مميزات والتسهيلات التى بالقانون الجديد وكما ناشد أيضا أصحاب المباني المخالفة والتي بها محلات بالتقدم في إجراءات التصالح.

نشاط النظافة بالزقازيق -فيتو

كما تابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعمال الوردية المسائية العاملة في مجال النظافة العامة، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة إزالة المخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين الفرعية والرئيسية ونقلها إلى النقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية.

واشتملت أعمال الوردية الثانية على رفع تراكمات طريق الغار وترعة الشيخ منصور وشاع الزراعة ودوران الشوبك ودوران المصطبة ورجب أيوب وموقف طنطا وركن علاء الدين وشارع موقف المنصورة لمحيط مستشفى الأندلس والعودة إلى مستشفى التيسير.

ووجه رئيس المدينة بتكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى النظافة العامة في جميع أنحاء المدينة،وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

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