الإثنين 06 يناير 2025
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محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

محاقظ الشرقية, فيتو
محاقظ الشرقية, فيتو

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام والذي يضم 10 شبابيك لتلقي خدمات المواطنين وتقديم ما يقرب من 40 خدمة من الخدمات الخاصة بالديوان العام  بمحافظة الشرقية، 

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انهاء الخدمات التى يطلبها المواطن 

وذلك من خلال الإستعلامات حيث يحصل المواطن على رقم ومن خلال النداء الآلي يتعامل المواطن مع موظف بشباك واحد ، للإستجابة لكل مطالبة وإنهاء الخدمات التي يطلبها دون التوجه للموظفين في باقي الإدارات بالمركز التابع له، بالإضافة إلىتخصيص شباك لذوي الهمم للتسهيل عليهم خلال تلقي الخدمات المختلفة 

الحضور مع المحافظ حال مروره

وذلك  في حضور معاذ ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام والمهندسة رحاب فوزي مسئول الدعم الفني بالمراكز التكنولوجية.

وتعرف المحافظ من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية 

طلب توصيل مرافق وبيان صلاحية 

بالاضافة الى ترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات،ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

معدلات العمل بالمركز التكنولوجى 

إطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, مؤكدًا على إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين. 

التعرف على المعوقات والمشكلات 

إلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فورًا وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.

ضرورة التيسير على المواطنين 

شدد المحافظ على العاملين بالمركز بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن،

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توجيهات الرئيس السيسي

وذلك  تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

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