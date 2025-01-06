الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية, فيتو
محافظ الشرقية, فيتو

أرسل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية/ برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

محافظ الشرقية يتابع استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية

حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء

وجاء في نص البر قية: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد... داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بكل الخير والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء ". 

برقيات للوزراء والمحافظين 

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ونيافة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ونيافة الأنبا إبراهيم اسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة 

المحافظ يرسل تهنئة للكنائس بالشرقية 

وكذلك أرس المحافظ برقية لـ نيافة الانبا تيموثاوس اسقف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ونيافة القس وائل نشأت راعي الطائفة الانجيلية بالشرقية، ونيافة الأب بيشوي كامل راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، وللأخوة المسيحيين بالمحافظة وجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى المواطنين ويوفر فرص عمل ومساعدات عاجلة

وأكد محافظ الشرقية على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين في نسيج وطني واحد متماسك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة  لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيدالميلاد المجيد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى المواطنين ويوفر فرص عمل ومساعدات عاجلة

محافظ الشرقية يلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام لتهنئتهم بعيد الميلاد

محافظ الشرقية يستعرض إنجازات قطاع السياحة فى 2024
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

السيسي يشارك أقباط مصر الاحتفال بـ عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

العثور على جثتي سيدة وزوجها، تطورات جديدة في جريمة مصر الجديدة

قرار جروس بشأن عمر فرج يتسبب في أزمة جديدة داخل الزمالك

البنك المركزي المصرى: صافي الإحتياطي النقدي وصل لـ 47,109 مليار دولار بنهاية 2024

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الإثنين 6/1/2025

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من مسيرة رجل الخير والسلام.. الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب

تفسير حلم القهوة في المنام وعلاقته بتحقيق أمنيات طال انتظارها

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

المزيد
الجريدة الرسمية