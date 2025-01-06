محافظ الشرقية يُهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

أرسل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية/ برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء

وجاء في نص البر قية: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد... داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بكل الخير والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء ".

برقيات للوزراء والمحافظين

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ونيافة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ونيافة الأنبا إبراهيم اسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة

المحافظ يرسل تهنئة للكنائس بالشرقية

وكذلك أرس المحافظ برقية لـ نيافة الانبا تيموثاوس اسقف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ونيافة القس وائل نشأت راعي الطائفة الانجيلية بالشرقية، ونيافة الأب بيشوي كامل راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، وللأخوة المسيحيين بالمحافظة وجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين في نسيج وطني واحد متماسك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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