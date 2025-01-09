الخميس 09 يناير 2025
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منوعات

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

الشرطة التركية
الشرطة التركية

 في واقعة غريبة من نوعها، ذكرت  وسائل إعلام تركية اليوم الخميس، أن مواطنا من مدينة بورصة التركية أصيب برصاصة في ساقه لفشله في إعطاء الاتجاهات لأحد المارة.

 

إصابة مواطن تركي برصاصة في ساقه 

 ومن جانبها أفادت صحيفة الصباح التركية،  في تقرير اليوم الخميس، أن الحادث وقع صباح اليوم في مدينة بورصة التركية، حينما كان أحد المواطنين يقف بالقرب من مقهى واقترب منه شخص يسأله عن كيفية الوصول إلى منزل معين، فأجاب المواطن بأنه لا يعرف الطريق، فما كان من المار إلا أن أجابه: "ماذا تقصد أنك لا تعرف الطريق؟"، وكان غاضبا، فاستل مسدسا وأطلق النار على ساق المواطن.

وتلقى المصاب الإسعافات الأولية في المقهى الذي وقع بالقرب منه الحادث، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى، بينما تبحث الشرطة عن مطلق النار.

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تركيا مدينة بورصة الاسعافات الاولية

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