الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

سوريا تستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر

الكهرباء،فيتو
الكهرباء،فيتو

أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" اليوم الثلاثاء، بأن البلاد ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر.

سوريا تستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر

 

ونقلت الوكالة عن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء القول إن السفينتين ستولدان 800 ميجاوات، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50 بالمئة تقريبا.

 

وأضاف: "العمل جار حاليًا لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين، وسيتم مد خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم توصيلها إلى الشبكة الكهربائية".

وأشار مدير المؤسسة إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام السابق، كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.

إجراءات لتزويد سوريا بجزء من الطاقة الكهربائية

 

وفي سياق متصل، بدأ الأردن إجراءات لتزويد سوريا بجزء من الطاقة الكهربائية اللازمة لها انطلاقا من معبر نصيب الحدودي البري بين البلدين.

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الأردن الطاقة الكهربائية توليد الكهرباء تركيا وقطر

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