بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)
تعرض متجر لبيع المجوهرات في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الإثنين، لعملية سطو مسلح بعد رفض مالك المتجر الانصياع لابتزاز مالي على شكل إتاوة.
وبحسب موقع «إرم»، وقع الهجوم في ساعات النهار وأمام المارة في شارع رئيسي بمنطقة "بيليك دوزو" الحديثة غربي إسطنبول.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن جميع العاملين في المتجر نجوا من الهجوم بعدما اختبأوا خلف الجدران والأعمدة والطاولات داخل المتجر.
سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول
وأحصى رجال الأمن والأدلة الجنائية الذين وصلوا لموقع الهجوم 28 رصاصة اخترقت واجهة المحل الكبير، الذي يعمل فيه نحو 25 عاملًا وعاملة، بحسب الصفحة الرسمية للمتجر على "إنستجرام".
وتلاحق الشرطة التركية الجناة الذين لم تظهر وجوههم في الفيديو، بسبب ارتدائهم خوذ حماية الرأس الخاصة بسائقي الدراجات النارية.
ولم يتضح إن كان المهاجمون جزءًا من عصابة أكبر كانت تريد ابتزاز ملاك المتجر وإجبارهم على دفع المال أم لا.
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