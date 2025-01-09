الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

قال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع الروسية  قولها: إن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًّا في منطقة كورسك غرب روسيا.

 

القوات الأوكرانية تتوغل عبر الحدود إلي داخل روسيا

وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس الماضي وقاومت على مدى الأشهر الخمسة المنقضية محاولات روسيا لطردها.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع قولها: إن  القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين هناك الأسبوع الماضي.

كذلك ذكر مدونو ‬‬حرب روس يوم الأحد الماضي، أن قوات أوكرانية شنت هجومًا جديدًا كبيرًا في منطقة كورسك غرب روسيا.

 

الهجوم الأوكراني وضع القوات الروسية في موقف دفاعي

 

وتشير تقارير من مدونين روس إلى أن الهجوم الأوكراني الأحدث وضع القوات الروسية في موقف دفاعي.

 وعلى الرغم من أن هؤلاء المدونين يؤيدون حرب موسكو في أوكرانيا، فإنهم كثيرا ما ينتقدون في تدويناتهم ما يصفونه بالفشل والانتكاسات الروسية.

وقالت قناة أوبراتيفني سفودكي أو (التقارير العملياتية) على تطبيق تلجرام إنه "على الرغم من الضغوط القوية من العدو، تحافظ وحداتنا على مواقعها بشكل بطولي".

 

مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه

وأضافت أن هناك معارك بالمدفعية والأسلحة الصغيرة، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.

ولكن أحد المدونين المؤثرين، وهو يوري بودولياك، قال: إن هذه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الدفاع الأمريكي الولايات المتحدة وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا كورسك القوات الروسية

مواد متعلقة

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد

مبعوث ترامب الخاص يؤجل زيارته إلى كييف.. اعرف السبب

روسيا تتهم أوكرانيا ببدء هجومًا مضادًّا في كورسك

روسيا تتوعد بالرد بعد استهدافها بصواريخ أمريكية الصنع أطلقت من أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان

10 رسائل وتحذيرات حاسمة من السيسي لرئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

4 زلازل جديدة في إثيوبيا تثير الفزع، وخبير جيولوجي يؤكد إجلاء 80 ألف شخص من الأخدود

بدء نظر جلسة محاكمة 37 متهما بقضية فساد وزارة التموين

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

الاستثمار الآمن، أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

نظام البكالوريا المصرية.. تعرف على مواد الصف الأول الثانوي وفقًا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

أستاذ عقيدة: الأمن الفكري أساس للاستقرار المجتمعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية