الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تتهم أوكرانيا ببدء هجومًا مضادًّا في كورسك

الجيش الاوكراني،
الجيش الاوكراني، فيتو

نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع الروسية  قولها: إن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًّا في منطقة كورسك غرب روسيا اليوم الأحد.

 القوات الأوكرانية تتوغل  عبر الحدود  الي داخل روسيا

وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس الماضي وقاومت على مدى الأشهر الخمسة المنقضية محاولات روسيا لطردها.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع قولها: إن  القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين هناك اليوم الأحد.

كذلك ذكر مدونو ‬‬حرب روس اليوم الأحد أن قوات أوكرانية شنت هجومًا جديدًا كبيرًا في منطقة كورسك غرب روسيا.

 الهجوم الأوكراني وضع القوات الروسية في موقف دفاعي

 

وتشير تقارير من مدونين روس إلى أن الهجوم الأوكراني الأحدث وضع القوات الروسية في موقف دفاعي.

 وعلى الرغم من أن هؤلاء المدونين يؤيدون حرب موسكو في أوكرانيا، فإنهم كثيرا ما ينتقدون في تدويناتهم ما يصفونه بالفشل والانتكاسات الروسية.

وقالت قناة أوبراتيفني سفودكي أو (التقارير العملياتية) على تطبيق تلجرام إنه "على الرغم من الضغوط القوية من العدو، تحافظ وحداتنا على مواقعها بشكل بطولي".

وأضافت أن هناك معارك بالمدفعية والأسلحة الصغيرة، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.

ولكن أحد المدونين المؤثرين، وهو يوري بودولياك، قال إن هذه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوات الأوكرانية القوات الروسية الهجوم الاوكراني أوكرانيا روسيا

مواد متعلقة

بلينكن عن احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وأمريكا: يجب الحذر

بوتين في كلمة للشعب بمناسبة 2025: افتخروا بما حققته روسيا نحن أحفاد جيل سحق النازية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التدخلات في انتخابات 2024
ads

الأكثر قراءة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

الحماية المدنية تخمد حريقا بجوار سور نادي الزمالك (صور)

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

الجنايات تقضي بإعدام "سفاح زفتى" بعد استطلاع رأي المفتي

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 محاور استراتيجية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية