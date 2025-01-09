أخبار مصر: بشرى عن حجم التضخم بمصر، رسالة وزير الصحة للأطباء بسبب نقص الدواء، كارثة في أثيوبيا، قصة العثور على عقرب داخل رغيف خبز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024 إلى 23.4%

أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.7) نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (23.4%) لإجمالي الجمهورية مقابل (25.0%) لشهر نوفمبر 2024.

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا

ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس.

رد قوي من وزير الصحة على غضب الأطباء بسبب قانون المسؤولية الطبية (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة: "نستهدف زيادة الرعاية الصحية في مصر لتقليل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة".

تشاد تعلن حصيلة القتلى بعد "هجوم القصر الرئاسي"

أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الخميس، أن 19 شخصًا قتلوا من بينهم 18 من المهاجمين، أثناء هجوم على قصر الرئاسة في العاصمة نجامينا.

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس 9 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار المتوسطة والرعدية المصحوبة بحبات البرد.

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2025، عيار 21 بعد الانخفاض المفاجئ

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

توافق بدون إملاءات، لبنان ينتخب اليوم رئيسًا جديدًا للجمهورية

يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يُفترض أن تنهي شغورا في سدَّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين وساهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.

بسبب أزمة نقص الأدوية، وزير الصحة يوجه رسالة إلى الأطباء (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة: تعرضنا لظروف صعبة جدا في ملف الأدوية خلال الفترة الماضية.

أبو حمزة سابقا، تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن القيادة العامة في سوريا قررت تعيين اللواء علي نور الدين النعسان، رئيسا لهيئة الأركان الجديدة في البلاد.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس مصر وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري السعودي.

بعد شهرين زواج، عامل يقتل عروسه في سوهاج بطلق ناري

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج القبض على عامل قتل زوجته بسلاح ناري عن طريق الخطأ بمركز دار السلام.

من أروقة الحياة العسكرية إلى مسؤولية جديدة، من هي نعمت عون سيدة لبنان الأولى المتوقعة

بين أروقة الحياة العسكرية ومشاهد الخدمة العامة تبرز السيدة نعمت عون، وهو اسم قد يتردد كثيرًا في المرحلة المقبلة بصفتها زوجة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية.

أنغام تحسم جدل "صوت مصر" وهذا ما قالته عن ألبومها الجديد (فيديو)

أكدت الفنانة أنغام، أنها دائمًا تحب دعم المواهب الشابة من الشعراء والملحنين، مؤكدة أنها تستعين بهم دائمًا، مؤكدة أنها تنوي الإنتاج لأصوات جديدة خلال الفترة المقبلة.

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد

اعتبر قيادي في الحرس الثوري الإيراني أن روسيا "خدعت" الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكانت أحد الأسباب وراء سقوط نظامه.

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات

استقبلت دور العرض السينمائي المصري ثلاثة أفلام جديدة، في مطلع وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة في أول أسبوع عرض داخل سينمات مصر.

مخمورون ويحملون سواطير، تشاد تكشف تفاصيل مثيرة عن هجوم قصر الرئاسة

كشفت الحكومة التشادية تفاصيل الهجوم الذي طال القصر الرئاسي، بعد مخاوف من حدوث انقلاب وشبح اضطرابات وروايات متعددة، بينها هجوم إرهابي،

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب متهم بقتل والده ووالدته بطريقة وحشية، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وجرى نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية"

اقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”.

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

ذكرت شبكة ABC الأمريكية نقلًا عن بيانات من موقع "أكيو ويذر" أن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس تسببتْ بأضرار تتراوح بين 52 و57 مليار دولار.

بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبز، تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد

فحصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، شكوى تقدم بها أحد المواطنين بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبز بأحد المخابز بمدينة الخارجة.

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة، وأمر بتقديم مساعدة فيدرالية لدعم المتضررين من الحرائق.

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