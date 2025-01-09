الخميس 09 يناير 2025
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بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبر، تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد

الرغيف المعقرب، فيتو
الرغيف المعقرب، فيتو

فحصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد،  شكوى تقدم بها أحد المواطنين بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبز بأحد المخابز بمدينة الخارجة.


جاء ذلك بعد تداول منشور على صفحات التواصل الاجتماعي يظهر الواقعة، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي.


وقالت مديرية التموين بالوادي الجديد، إنها استجابت فور تلقيها الشكوى وقامت بتشكيل لجنة موسعة للتحقيق في الحادثة، وضمت اللجنة وكيل مديرية التموين ومدير الرقابة التموينية ومدير إدارة تموين الخارجة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء والوحدة المحلية لمركز الخارجة ومكتب صحة الخارجة.


وأكدت المديرية أن اللجنة شنت حملة تفتيشية دقيقة على المخبز المشتبه فيه، حيث تم فحص جميع مراحل الإنتاج للتأكد من مدى التزامه بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية. 

وأضافت أن التحقيقات الأولية تهدف إلى تحديد مصدر الحشرة والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة المواطنين.

وشددت مديرية التموين بالوادي الجديد على حرصها على تطبيق أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت وجود تقصير أو مخالفة من قبل صاحب المخبز أو العاملين فيه.


وأشارت إلى أن مثل هذه الوقائع غير مقبولة نهائيًا، مؤكدة أهمية الحفاظ على معايير النظافة والسلامة الغذائية في كافة المنشآت التي تقدم الخدمات الغذائية للمواطنين.


من جهة أخرى، دعت المديرية المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بجودة أو نظافة الخبز المدعم من خلال الخط الساخن المخصص لاستقبال الشكاوى، كما أكدت أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مكثف لضمان سلامة الغذاء وتوفير رغيف خبز صحي وآمن للجميع.

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التموين والتجارة الداخلية السلامة الغذائية الوحدة المحلية لمركز الخارجة هيئة سلامة الغذاء حملة تموينية محافظة الوادى الجديد مديرية التموين والتجارة الداخلية

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