أبو حمزة سابقا، تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن القيادة العامة في سوريا قررت تعيين اللواء علي نور الدين النعسان، رئيسا لهيئة الأركان الجديدة في البلاد.



ونشرت قناة التلفزيون السوري على "تليجرام" صورة للواء علي النعسان، مصحوبة بتعليق: "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان.. بالتوفيق".

وفي 28 ديسمبر 2024 أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قرارًا يقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها.

وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.

وذكرت مواقع إخبارية سورية أن علي نور الدين النعسان، هو "قائد عسكري في هيئة تحرير الشام، ورئيس الأركان في الجيش السوري الجديد".

وأشارت بعض المواقع إلى أن النعسان "من مواليد بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة، ومعروف بلقب أبو حمزة".

ووفي وقت سابق أكد القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء الانتخابات، وأن وزارة الدفاع ستحل جميع الفصائل المسلحة.

ودعا الشرع حكومات العالم إلى شطب "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود "لتتمكن سوريا من إعادة البناء".

وفي ما يتعلق بإدراجه شخصيًّا على قائمة الإرهاب، قال: "هذا ليس مهمًّا بالنسبة إليّ@َ".

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