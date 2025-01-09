الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو حمزة سابقا، تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

اللواء علي نور الدين
اللواء علي نور الدين النعسان، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن القيادة العامة في سوريا قررت تعيين اللواء علي نور الدين النعسان، رئيسا لهيئة الأركان الجديدة في البلاد.


ونشرت قناة التلفزيون السوري على "تليجرام" صورة للواء علي النعسان، مصحوبة بتعليق: "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان.. بالتوفيق".

وفي 28 ديسمبر 2024 أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قرارًا يقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها.

وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.

وذكرت مواقع إخبارية سورية أن علي نور الدين النعسان، هو "قائد عسكري في هيئة تحرير الشام، ورئيس الأركان في الجيش السوري الجديد".

وأشارت بعض المواقع إلى أن النعسان "من مواليد بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة، ومعروف بلقب أبو حمزة".

ووفي وقت سابق أكد القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء الانتخابات، وأن وزارة الدفاع ستحل جميع الفصائل المسلحة.

ودعا الشرع حكومات العالم إلى شطب "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود "لتتمكن سوريا من إعادة البناء".

وفي ما يتعلق بإدراجه شخصيًّا على قائمة الإرهاب، قال: "هذا ليس مهمًّا بالنسبة إليّ@َ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل اعلام سورية القيادة العامة في سوريا اللواء علي نور الدين النعسان رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الضباط العسكريين وزير الدفاع السوري مرهف أحمد أبو قصرة هيئة تحرير الشام رئيس الأركان في الجيش السوري الجديد محافظة حماة أبو حمزة قوائم الارهاب
ads

الأكثر قراءة

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

صدمة أحمد الشرع وشركاه، «واشنطن بوست» تكشف عن قرار أمريكي ضد حكام سوريا الجدد

الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبر، تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد

هل تضاف درجات أولى ثانوي للمجموع بشهادة البكالوريا الجديدة؟ التعليم تجيب (فيديو)

بسبب أزمة نقص الأدوية، وزير الصحة يوجه رسالة إلى الأطباء (فيديو)

بمشاركة صلاح، توتنهام يصعق ليفربول بهدف "القاضية ممكن" في ذهاب كأس كاراباو (فيديو)

أبو حمزة سابقا، تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

منوعات

المزيد

لوث تاريخ جده بواقعة شائنة، اعتقال حفيد نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

الداخلية الفرنسية تعتزم منع المسلمات من ارتداء الحجاب بالرحلات المدرسية

كيت ميدلتون تكشف مخططها في المستقبل بعد تعافيها من السرطان

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم بيع السجائر؟، أمين الفتوى يكشف أمرًا يغفل عنه الكثير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية