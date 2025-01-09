الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

أمطار، فيتو
أمطار، فيتو

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس 9 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار المتوسطة والرعدية المصحوبة بحبات البرد.

 

حالة الطقس اليوم الخميس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

وحذرت الأرصاد، في بيانها، من فرص سقوط أمطار، وقالت إن طقس اليوم يشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على محافظة مطروح.

شبورة مائية كثيفة

أما عن الشبورة المائية فقد أوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

 

تحذير من طقس الجمعة والسبت

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غدا الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير 2025، مؤكدة أن الطقس يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم الخميس الأمطار المتوسطة والرعدية الصقيع محافظة مطروح
ads

الأكثر قراءة

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

بعد شهرين زواج، عامل يقتل عروسه في سوهاج بطلق ناري

اليوم، سماع مرافعة النيابة في محاكمة 37 متهما بقضية فساد وزارة التموين

تشاد تعلن حصيلة القتلى بعد "هجوم القصر الرئاسي"

منوعات

المزيد

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

لوث تاريخ جده بواقعة شائنة، اعتقال حفيد نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

الداخلية الفرنسية تعتزم منع المسلمات من ارتداء الحجاب بالرحلات المدرسية

كيت ميدلتون تكشف مخططها في المستقبل بعد تعافيها من السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية