أنغام تحسم جدل "صوت مصر" وهذا ما قالته عن ألبومها الجديد (فيديو)

أكدت الفنانة أنغام، أنها دائمًا تحب دعم المواهب الشابة من الشعراء والملحنين، مؤكدة أنها تستعين بهم دائمًا، مؤكدة أنها تنوي الإنتاج لأصوات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أنغام تحتفل بنجاح ألبوم تيجي نسيب

وأضافت أنغام خلال احتفالها بنجاح ألبوم تيجي نسيب: “أنها كانت تحضر فكرة الإنتاج لنفسها منذ فترة ليست قصيرة، لكنها فضلت الوقت المناسب لتظهر هذه الخطوة من خلال إنتاج ألبوم تيجي نسيب، مؤكدة أن فكرة الإنتاج لنفسها كانت تحديًا ومسؤولية كبيرة”.

وتابعت أنغام: "لقب صوت مصر بيتقال من زمان وهي ما لهاش علاقة بيَّ أنا هي لها علاقة بمصر أكتر من أنغام "، مشيرة إلى أنها بدأت التحضيرات لألبومها الجديد.

وخطفت النجمة أنغام الأنظار، عقب وصولها للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب المقام حاليا بأحد المولات الكبري .

وشهدت احتفالية أنغام بألبومها الجديد تيجي نسيب تدافع الجمهور علي المطربة التي حرصت علي تقبيلهم أثناء تواجدها علي الريد كاربت

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحمل ألبوم أنغام الجديد عددًا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

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