الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس مصر وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس مصر

الزمالك × أبو قير للأسمدة - 2:30 ظهرًا | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام × واتفورد - 9:45 مساء | أرينا سبورت

ايفرتون × بيتربورو يونايتد - 9:45 مساء | أرينا سبورت

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × الوحدة | 4:45 مساء | SSC Sports

الرياض × الخليج - 5 مساء | SSC Sports

النصر × الأخدود - 7 مساء | SSC Sports

مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني 

ريال مدريد × مايوركا - 9 مساء | SSC Sports

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كأس مصر كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري السعودي الزمالك مباريات اليوم

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