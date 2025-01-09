بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة، وأمر بتقديم مساعدة فيدرالية لدعم المتضررين من الحرائق.



وأوضح بيان أن هذا القرار يجعل التمويل الفيدرالي متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث يمكن أن تشمل المساعدة منحًا للإسكان المؤقت وترميم المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمنة، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

وأضاف البيان أن التمويل الفيدرالي بات متوفرًا أيضًا لسلطات الولاية والسلطات المحلية المعنية وبعض المنظمات الخاصة غير الربحية على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الإغاثة في مقاطعة لوس أنجلوس، وكذلك لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

وحسب البيان، فإن عمليات تقييم الأضرار في مناطق أخرى مستمرة، وبعد اكتمالها قد يتم تحديد المزيد من أشكال المساعدة الإضافية وتوسيع عدد المناطق المؤهلة للحصول عليها.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان منفصل إن بايدن قرر إلغاء رحلته المقررة إلى إيطاليا للتركيز على إدارة الاستجابة الفيدرالية للحرائق المدمرة في كاليفورنيا.

وأوضحت أن الرئيس اتخذ هذا القرار مساء الأربعاء بعد عودته من لوس أنجلوس، حيث التقى رجال الشرطة والإطفاء وأفراد الطوارئ الذين يكافحون الحرائق ووافق على إعلان حالة "كارثة كبرى" في ولاية كاليفورنيا.

وأصدرت سلطات لوس أنجلوس أمرًا قانونيًّا إلزاميًّا لسكان وسط منطقة "هوليوود هيلز" التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اشتعال حريق في تلك المنطقة وانتشاره بسرعة.

وكانت حرائق الغابات المستعرة حاصرت مدينة لوس أنجلوس الأربعاء وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وتدمير مئات المنازل مما دفع المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.

وتعرقل الرياح العاتية والجافة جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت الثلاثاء.

6 حرائق

وتسبب الطقس الحار في جنوب كاليفورنيا في إشعال الحرائق في جميع أنحاء المنطقة.

وتشتعل الآن 6 حرائق في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث يكافح رجال الإطفاء "إحدى أكبر الحرائق التاريخية المسجلة".

وتأثر حوالي 130 ألف شخص بأوامر الإخلاء، فيما ستستمر الرياح القوية طوال الليل، ما يدفع الحرائق إلى الانتشار.

قضى رجال الإطفاء اليوم في بذل كل ما في وسعهم لمكافحة الحرائق في جميع أنحاء المقاطعة، حيث أدت الرياح القوية وانخفاض نسبة الرطوبة إلى ظروف صعبة.

ووفقًا لرئيسة الإطفاء في لوس أنجلوس، كريستين كرولي، فقد دمر الحريق في باليساديس أكثر من 15,800 فدان، وفي هيرست أكثر من 700 فدان، وفي وودلي نحو 30 فدانًا.

وبحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، فإن حريق إيتون، الذي لا يقع تحت سلطة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، وصل حاليًا إلى 10,600 فدان.

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