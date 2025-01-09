رد قوي من وزير الصحة على غضب الأطباء بسبب قانون المسؤولية الطبية (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة: "نستهدف زيادة الرعاية الصحية في مصر لتقليل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة".

حجم استثمارات القطاع الصحي

ولفت خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة “دي إم سي” إلى أن حجم الاستثمارات التي تمت في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية غير مسبوق وهي 4 أضعاف ما كان يحدث قبل ذلك.

غضب الأطباء من قانون المسؤولية الطبية

وبشأن قانون المسؤولية الطبية وغضب الأطباء منه، علق وزير الصحة:" منقدرش نزعل الأطباء، أنا طبيب واستاذ جامعي قبل أن أكون وزيرا ولا يمكن استهداف الأطباء أبدًا".



وتابع:"مشروع قانون المسئولية الطبية ظهر بناءًا على طلب الأطباء لا الحكومة، وهناك تعاون ملحوظ مع الوزارات المعنية بشأن المشروع، والعلاقة بين الطبيب والمريض تضبط وفقا لقانون العقوبات العام الذي يعمم مصطلح الخطأ على الجرائم، والأطباء طالما اشتكوا من وصمهم بالخطأ وفقا لقانون العقوبات وأنا طبيب وأعلم ذلك جيدا".

مستهدف قانون المسؤولية الطبية

وتابع: "قانون المسؤولية الطبية يستهدف ضبط العلاقة بين المريض والطبيب وفق معايير ومصطلحات محددة، وهو يفرق بين الأعراض الجانبية والأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الجسيمة".

ولفت: "مشروع قانون المسؤولية الطبية استحدث لجنة عليا مكونة من أكبر الأطباء والاستشاريين من أجل فحص الشكوى الطبية، واعتبر الأعراض الجانبية والمضاعفات أمرا طبيعيا خارج عن إرادة الطبيب".

وأكد: "مشروع قانون المسؤولية الطبية لا يقر بحبس الأطباء حال الوقوع في خطأ غير متعمد والتقييم يعود للجنة طبية مختصة، والغرامة المالية هي عقوبة الوقوع في خطأ غير متعمد وفقا للمشروع".



واختتم: "مشروع قانون المسؤولية الطبية لم يقر بعد ومازلنا في مرحلة النقاش من أدلة حماية الطبيب والمرضى".

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