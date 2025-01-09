الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

ضبط متهم بقتل والديه
ضبط متهم بقتل والديه في ١٥ مايو، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب متهم بقتل والده ووالدته بطريقة وحشية، بدائرة قسم شرطة  15 مايو، وجرى نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

 

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل رجل وزوجته على يد نجلهما بمجاورة 27 دائرة القسم  أثناء معاناته من نوبة هياج.

وبالانتقال والفحص عثر على جثتي الضحيتين داخل شقتهما، وتبين تهشم محتويات الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجل الضحايا شاب ثلاثيني، يعاني من مرض نفسي، "انفصام في الشخصية"، وأمكن ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ضبط متهمين بقتل زوجة شقيق أحدهم بالسلام

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت مباحث  قسم شرطة السلام أول بلاغ من الأهالي يفيد بالعثورعلى جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.
وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو النيابة العامة

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