بعد شهرين زواج، عامل يقتل عروسه في سوهاج بطلق ناري

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج القبض على عامل قتل زوجته بسلاح ناري عن طريق الخطأ بمركز دار السلام.

وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكابها عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى أنه متزوج من المجني عليها منذ شهرين وأثناء تنظيفه سلاحًا ناريًّا كان بحوزته أصاب المجني عليها بطلق ناري اؤدي بحياتها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 18 سنة، إلى مستشفى دار السلام المركزي، مصابة بطلق ناري في منتصف البطن، وتوفـيت عقب وصولها إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص أفاد والدها “52 عامًا - مزارع ”، مقيم بقرية أولاد سالم بدائرة مركز دار السلام، بأنه أثناء وجود ابنته المذكورة بالمنزل وحال عبث زوجها يبلغ من العمر 26 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية، بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها دون قصد منه.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.



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