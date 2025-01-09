فئات يحق لها حمل سلاح ناري بدون رخصة

ترصد فيتو لقرائها، لراغبي استخراج رخصة سلاح ناري من قبل الجهات الأمنية المختصة، وفقا لشروط وإجراءات ومستندات يقدمها راغبو الحصول علي الرخصة للجهات الأمنية، نستعرضها في السطور التالية.

خطوات ترخيص سلاح ناري

- التوجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل إقامة مقدم الطلب، ومعه الأوراق المطلوبة.

- تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص.

- يقوم المأمور بتسليم الشخص خطابا معتمدا للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.

-تسلم خطاب من مركز التدريب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب بإتمام الدورة في القسم لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.

الأوراق المطلوبة لاستخراج سلاح ناري بقصد الدفاع أو الصيد



- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل إقامة الطالب.

- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

- إقرار بعد وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

- بيان بمبررات الترخيص.

- تقديم شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح

إجراءات استخراج رخصة سلاح صوت

-القيام بشراء السلاح من أحد المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح.

-الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

- يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت.

- وخلال فترة زمنية قصيرة يتم الحصول على الرخصة والسلاح.

شروط الحصول على سلاح بهدف الحراسة

- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد في مالك السلاح.

- بيان محل الحراسة.

- شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68.

-لا بد للفرد من تحديد السبب الأساسي في رغبته في امتلاك سلاحا للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح.

الفئات التي تستحق ترخيص السلاح ناري طبقا للقانون..



-وفقا لقانون السلاح والذخائر هناك فئات معينة يحق لها فقط ترخيص رخصة سلاح ناري، طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وهي:

- أصحاب رؤوس الأموال.

- أصحاب المهن الحرة.

-أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

- المحامين.

- الصحفيين.

الفئات التي يحق لها حمل سلاح دون ترخيص؟

قانون الأسلحة والذخائر في المادة الخامسة أكدت أن يعفى من الحصول على ترخيص سلاح ناري تلك الشخصيات:

-أعضاء الهيئة الدبلوماسية والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- موظفو المخابرات الحاليون وأيضًا السابقون من درجة مدير عام.

- أعضاء مجلس النواب السابقون أو الحاليون.

- طلبة المدارس والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من الوزارة بعد تدريبهم على الرماية.

- الوزراء الحاليون والسابقون.

– مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

- موظفو الحكومة السابقون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين من درجة مدير عام وأعلى.

- الموظفون الذين تم تعيينهم بقرار جمهوري أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى.

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