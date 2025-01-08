الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

غلق 15 محلا تجاريا خالفوا قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

اغلاق محلات مخالفة
اغلاق محلات مخالفة لترشيد الكهرباء،فيتو

أغلقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة 15 محلًا لمخالفتها، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 

أسفرت جهود أجهزة أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 15 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق. 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.


يأتي ذلك في إطار صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

 

إغلاق 151 محلا مخالفا لترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات

أغلقت الأجهزة الأمنية 151 محلًا تجاريًّا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المخالفات على  النيابة العامة.

 

جهود حملات الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة

وفي ذات السياق شنت  الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1360 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 8907 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 465 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.

 فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 50 قضية متنوعة.

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شرطة المرافق مجلس الوزراء النيابة العامة
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