حملة أمنية في دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات وقطعتي سلاح ناري

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 12 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – 9 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين.

كما تم ضبط قطعتي سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش - فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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