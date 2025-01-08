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حوادث

بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1189 مخالفة تجاوز سرعات و99 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 36 دراجة نارية مخالفة، 78 مخالفة موقف عشوائى، 112 مخالفة شروط الترخيص.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور،  شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية دراجة نارية الاجراءات القانونية

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