حبس صاحب شركة بتهمة انتحال صفة ضابط بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وتم ضبطه وبحوزته سلاح ناري ومبالغ مالية محلية وأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بانتحال صفة ضابط شرطة ومقيم بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كارنيه مزور لضابط شرطة، ومسدس صوتي، و3000 دولار أمريكي، 50 ألف جنيه مصري"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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